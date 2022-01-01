Банк России неожиданно снизил ключевую ставку до 8% годовых Снижение ожидалось, но до 9% Поделиться Твитнуть

Совет директоров Банка России 22 июля принял решение снизить ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов, до 8% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Свое решение ЦБ объяснил тем, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Отмечается, что снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне.

Ранее ожидалось, что ЦБ снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 9% годовых.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране в этом году составит 12–15% (прежний прогноз был 14-17%), спад ВВП в России составит 4-6% (прежний прогноз 8-10%). При этом по оттоку капитала прогноз вырос — до $246 млрд со $151 млрд.

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