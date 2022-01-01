Названы адреса домов в Перми, где на следующей неделе отключат горячую воду Опрессовка продлится не менее 14 суток Поделиться Твитнуть

В Перми на следующей неделе в рамках подготовки города к отопительному сезону анонсирован очередной этап опрессовок. Не менее чем на 14 дней будет отключена горячая вода в сотнях домов пяти районов краевого центра. ВЕТТА опубликовала адреса и графики отключений.

Так, с 25 июля по 7 августа без горячего водоснабжения останутся жители следующих домов:

С 26 июля по 8 августа без горячей воды останутся:

Адреса отключений с 27 июля по 9 августа:

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