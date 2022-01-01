На Молодёжный форум ПФО «iВолга-2022» приехали более 2 тыс. участников Пермский край представляет делегация из 86 человек Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба Молодежного форума ПФО «iВолга»

В Самарской области открылся X Молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2022». В нём участвует более 2 тыс. молодых людей из регионов России и Приволжья, а также гости из Беларуси, Луганской и Донецкой Народных Республик. Пермский край представляет делегация в составе 86 человек.

«Делегация Пермского края была одной из самых заметных на церемонии открытия, — рассказала студентка ПНИПУ. — В наших руках было десять флагов нашего родного региона и Коми-Пермяцкого округа. Особенный шарм добавляет наша фирменная амуниция — сине-фиолетовые футболки и бомберы с вышивкой регионального молодёжного бренда «#нужные_люди». Несмотря на долгую дорогу, каждый из нас заряжен огромной энергией, которую хочется потратить на развитие своих навыков и компетенций».

В этом году участники форума пройдут образовательную программу, которая включает девять профильных смен: «Мой народ», «Делай дело», «Миссия Добро», «Управляй будущим», «Место жительства», «Творческий процесс», лаборатория «Практика», «Детская iВолга» и «Государственная молодёжная политика». Ключевым нововведением форума в этот раз является сквозная тема «Единство народов России», которая встроена в каждую образовательную смену.

В программе форума предусмотрены тренинговые занятия, научные и практические конференции, мастер-классы, конкурс молодёжных проектов, межрегиональные межвузовские открытые соревнования по различным направлениям, выставки, ярмарки инициатив, встречи с экспертами федерального, окружного и регионального уровней.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что «iВолга» — одна из самых полезных площадок для молодёжи, так как участники могут не только заявить о себе, но и выиграть грант на реализацию своего проекта. По его словам, важно, что многие инициативы могут быть реализованы на территории Прикамья.

Один из проектов, который Пермский край представит на грантовом конкурсе, направлен на переработку древесных отходов в удобрения с целью снижения негативного экологического следа на окружающую среду и увеличение урожайности. Его автором стала студентка Пермского государственного аграрно-технологического университета им. Прянишникова Катарина Ковачевич.

Торжественное закрытие Молодёжного форума состоится 28 июля. В этот день будут подведены итоги работы каждой смены и награждены победители.

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