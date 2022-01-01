Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 22 по 24 июля Поделиться Твитнуть

С 22 июля Пермский краеведческий музей приглашает на выставку «Пермь замечательных людей» (0+), являющуюся частью музейного проекта в честь 300-летия города. Выставка посвящена жизни, работе и творчеству приехавших в Пермь людей, которые добились здесь признания и славы. На выставке размещена интерактивная карта, где можно флажками отметить города, откуда посетители выставки или их предки переехали в Пермь, и записать свою историю в специальную книгу, которая будет находиться в выставочном зале.

22, 23 и 24 июля в с. Серёгово (Чердынский р-н) после двухлетнего перерыва пройдёт этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (0+). Участниками станут клубы исторической реконструкции из Москвы, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми и других городов. Гостей фестиваля ждут многочисленные мастер-классы, насыщенная театральная программа, детская площадка «Детинец», где пройдут качания и катания по старинке, представления «Сказки из сундука», народные игры и забавы. Состоятся спортивные соревнования в стиле народных игр, экскурсии в Чердынь и Ныроб с посещением музеев, игра-квест «Фестивальная верста», будут представлены экспозиции музеев и экспонаты из частных коллекций, состоятся показательные выступления конного клуба и огненное шоу. Помимо этого гостей ждёт музыкальная программа – выступят коллективы с уникальным звучанием и новым взглядом на музыкальную культуру предков. Подробную программу фестиваля можно найти в группе ВКонтакте.

Дом народного творчества «Губерния»

22 июля в 23:00 в Диджитал-Порт Пермь в рамках коми-пермяцкого немхатфеста (12+) зрители увидят камерный спектакль на коми-пермяцком языке «К реке» (16+). Это акустический камерный плейлист из коми-пермяцких песен, сложенный по истории двухлетней переписки молодых людей, говоривших о своей любви только на коми-пермяцком и только на бумаге. Голос спектакля – Даша Калина, поющая и играющая на коми-пермяцких музыкальных инструментах.

23 июля в 01:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция сольного концерта Якуба Юзефа Орлинского с Михаилом Билем на фестивале в Вербье (16+). Программа включает в себя барочные арии Пёрселла, Генделя и Фукса, а также редко звучащие произведения польских композиторов-романтиков и постромантиков – Карловича, Монюшко и Чижа.

23 июля в Перми пройдёт музыкальный фестиваль «ЛетоJazz», посвящённый 100-летию российского джаза. Он состоится на двух площадках: на городской набережной (6+) и в частной филармонии «Триумф» (16+). На набережной события фестиваля начнутся на открытой площадке амфитеатра: в 18:00 программу откроет бигбэнд под управлением заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина. Их сменит группа из Перми Art@Cool, участники которой представят несколько музыкальных сетов с разными вокалистами: джазовыми певицами Татьяной Лекомцевой (Пермь) и Юлией Дьячковской (Екатеринбург). Выступит гитарный виртуоз Жоандер Сантос (Бразилия). Встретить закат на набережной гости фестиваля смогут вместе с LRK TRIO (Москва), которое в 2017-2020 годах вошло в топ самых экспортируемых российских джазовых ансамблей. В «Триумфе» в 22:00 вечер начнёт квартет Сергея Манукяна (Москва). Открытием и презентацией вечера обещает стать акапельное трио из Москвы Jukebox Trio. Музыканты используют уникальную манеру исполнения: сочетание техники a cappella и битбокса.

23 и 24 июля с 10:00 до 20:00 на площади перед Пермским академическим Театром-Театром пройдёт фестиваль «Своё» (0+) – ярмарка, на которой можно открыть для себя новые вкусы натуральной фермерской продукции, напрямую пообщаться с производителями и выбрать продукты. В программе мастер-классы, фудкорт, зоны отдыха и развлечений и деловая площадка.

23 и 24 июля с 11:00 до 19:00 в парке активного отдыха «Чистый бережок» (ул. Трамвайная, 1б) пройдёт «Экопикник» (0+). Представители пермских экологических объединений и специалисты по здоровьесбережению расскажут, как грамотно и экологично обращаться с отходами, как сделать прогулки в лесу максимально полезными, познакомят с природными лайфхаками, и многое другое. Также в программе занятия йогой, игры и обмен книгами и украшениями.

23 июля в 14:00 в музее современного искусства PERMM юных пермяков ждёт игра-расследование по выставке «Его глаза никогда не выражали ненависти» (6+, от 7 лет). Участники увидят 200 экспонатов на трёх этажах экспозиции, разгадают ребусы и загадки современных художников, узнают о том, как из рыбьих шкур, расплавленного парафина, угля и хозяйственного мыла можно создавать произведения искусства, и сами перевоплотятся в художников и великих интерпретаторов.

23 июля в 14:00 в Центральной городской библиотеке им. Пушкина начнётся Первый Всероссийский день чтения вслух «Живая классика» (6+). В программе: выступления мастеров художественного слова из Перми и Пермского края, творческая встреча с писателем, сценаристом и историком Леонидом Юзефовичем, музыкальные номера от фолк-группы «Кружево» и вокалиста Центра оперного пения им. Галины Вишневской Владимира Печёнкина, а также интерактивная фотозона с ожившими персонажами «Пушкин в Пушкинке».

23 июля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Палладио. Власть архитектуры» (12+). В фильме о значении архитектора для мировой культуры рассуждают профессора Старого и Нового света и студенты, архитектуроведы и историки искусства. Фильм также можно посмотреть онлайн в разделе Play.

23 июля с 16:00 в Комсомольском парке в Березниках пройдёт арт-фестиваль «Любимовский пикник» (0+). Тема этого года – «Лето в стиле JAZZ». Историческая часть арт-площадки фестиваля будет воссоздавать обстановку пикников времён купца, промышленника, мецената, основателя первого содового производства в России Ивана Любимова. Зрителей ждут научно-познавательная площадка «Техно-пикник», шоу «Гигантские воздушные змеи. Красота грации и интеллекта», игра-приключение «Сода-квест. Забег в прошлое», развлекательно-познавательная программа «Березниковский содовый. Начало начал», художественная арт-вечеринка, интеллектуальная игра «МозгоБитва. Лето & JAZZ», фитнес под открытым небом и творческие мастер-классы. В течение фестивальной программы на главной сцене пройдут выступления музыкантов из Березников, Перми и Екатеринбурга.

23 июля с 18:00 в пространстве событий «Берег» пройдёт Pauzern Picnic (16+). Зрителей ждут концерт группы Anacondaz, прогулки на моторной лодке, игровые зоны, chill-зона, зона для игры в лазертаг и многое другое.

23 июля в 19:00 в концертном зале «Атмосфера» пройдёт творческий вечер #ZimaСтихи (16+). Евгения Зима будет читать стихи при свечах под звуки рояля.

24 июля в 13:00 в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в рамках коми-пермяцкого немхатфеста (12+) зрителей ждёт медиаспектакль «Один день с коми-пермяком» (12+) – это исследование мелодики коми-пермяцкого языка и его наречий в сочетании с пространством. В основу спектакля легли материалы, собранные во время экспедиции в Коми-Пермяцкий округ: село Архангельское, деревни Доег, Онохово, Пронино, Петрунёво, Кукушка, село Большая Коча.

24 июля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на зальцбургскую постановку бессмертной оперы Верди о конфликте любви и власти «Аида» (16+). Дирижёр – Риккардо Мути, в главной роли – Анна Нетребко.

С 22 июля в библиотеке им. Горького работает выставка к 220-летию Александра Дюма-старшего (12+). В экспозиции есть издание «Королевы Марго» на французском языке от издательства «Покет». Среди менее знаменитых произведений юбиляра – серия книг о французской революции «Ожерелье королевы» на английском языке; двухтомные романы «Анж Питу» и «Шевалье де Мезон-Руж» на польском языке. Александр Дюма много путешествовал по России, и его впечатления об этом изложены в книге «Путешествие по России» Берлинского издательства «Рюттен и Ленинг» – на немецком языке. Все эти книги можно взять почитать домой на две недели (за исключением дореволюционных изданий).

До 4 августа (с понедельника по четверг) с 12:00 до 16:00 на площадке перед Пермской краевой библиотекой им. Горького работает «Летний читальный зал» (6+), где предлагают почитать свежие газеты, посмотреть выставки книг и познавательные видеопрезентации. Главная тема сезона – «Культура и традиции народов Пермского края».

До 10 августа в киноцентре «Премьер» можно увидеть фильм Берлинского кинофестиваля – триллер Дарио Ардженто «Чёрные очки» (18+).

До 31 августа на набережной Камы проходит мультижанровый фестиваль «Выходные на набережной. Новый сезон» (0+). Каждую пятницу, субботу и воскресенье гостей фестиваля ждут игровые площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и тренинги, выступление уличных музыкантов и многое другое. В эти выходные в программе авторская музыка пермских артистов «Камский бриз», триатлон-спринт «Triathlon Кама Sprint», а также фестиваль «Атмосфера спорта».

До 31 августа на официальном YouTube-канале Дягилевского фестиваля и в группе ВКонтакте можно увидеть записи концертов и перформансов, подготовленные видеостудией Ultralive. Для просмотра доступны танцперформанс «ТРУД.МАЙ», программа «Отчалившая Русь», концерт солистов оркестра musicAeterna, выступление ансамбля Rosarium, концерты перкуссиониста Петра Главатских и Московского ансамбля современной музыки, а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я.

Ежедневно в группе ВКонтакте Центра городской культуры можно увидеть записи первых трёх лекций образовательной части проекта своёчужоеместо (16+).

Ежедневно в парке им. Горького работает фотовыставка «Люди рек» (0+). Героями стали общественники и экологи Перми, которые заботятся о малых реках нашего города, например, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев, учитель биологии и экологии школы № 132 Валентина Буравлёва, координатор проекта «Сад Соловьёв у речки Уинки» Надежда Баглей и др.

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