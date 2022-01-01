Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 22 по 24 июля
С 22 июля Пермский краеведческий музей приглашает на выставку «Пермь замечательных людей» (0+), являющуюся частью музейного проекта в честь 300-летия города. Выставка посвящена жизни, работе и творчеству приехавших в Пермь людей, которые добились здесь признания и славы. На выставке размещена интерактивная карта, где можно флажками отметить города, откуда посетители выставки или их предки переехали в Пермь, и записать свою историю в специальную книгу, которая будет находиться в выставочном зале.
22, 23 и 24 июля в с. Серёгово (Чердынский р-н) после двухлетнего перерыва пройдёт этноландшафтный
фестиваль «Зов Пармы» (0+). Участниками станут клубы исторической реконструкции
из Москвы, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми и других городов. Гостей
фестиваля ждут многочисленные мастер-классы, насыщенная театральная программа,
детская площадка «Детинец», где пройдут качания и катания по старинке,
представления «Сказки из сундука», народные игры и забавы. Состоятся спортивные
соревнования в стиле народных игр, экскурсии в Чердынь и Ныроб с посещением
музеев, игра-квест «Фестивальная верста», будут представлены экспозиции музеев
и экспонаты из частных коллекций, состоятся показательные выступления конного
клуба и огненное шоу. Помимо этого гостей ждёт музыкальная программа – выступят
коллективы с уникальным звучанием и новым взглядом на музыкальную культуру
предков. Подробную программу фестиваля можно найти в группе ВКонтакте.
22 июля в 23:00 в
Диджитал-Порт Пермь в рамках коми-пермяцкого немхатфеста (12+) зрители
увидят камерный спектакль на коми-пермяцком языке «К реке» (16+). Это акустический камерный плейлист из
коми-пермяцких песен, сложенный по истории двухлетней переписки молодых людей,
говоривших о своей любви только на коми-пермяцком и только на бумаге. Голос
спектакля – Даша Калина, поющая
и играющая на коми-пермяцких музыкальных инструментах.
23 июля в 01:00 на
сайте Medici.TV стартует
трансляция сольного концерта Якуба
Юзефа Орлинского с Михаилом Билем на фестивале в Вербье (16+). Программа
включает в себя барочные арии Пёрселла, Генделя и Фукса, а также редко звучащие
произведения польских композиторов-романтиков и постромантиков – Карловича,
Монюшко и Чижа.
23 июля в Перми пройдёт музыкальный
фестиваль «ЛетоJazz»,
посвящённый 100-летию российского джаза. Он состоится на двух площадках: на
городской набережной (6+) и в частной филармонии «Триумф» (16+). На набережной события
фестиваля начнутся на открытой площадке амфитеатра: в 18:00 программу откроет
бигбэнд под управлением заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина. Их
сменит группа из Перми Art@Cool, участники которой представят несколько
музыкальных сетов с разными вокалистами: джазовыми певицами Татьяной Лекомцевой
(Пермь) и Юлией Дьячковской (Екатеринбург). Выступит гитарный виртуоз Жоандер
Сантос (Бразилия). Встретить закат на набережной гости фестиваля смогут вместе
с LRK TRIO (Москва), которое в 2017-2020 годах вошло в топ самых экспортируемых
российских джазовых ансамблей. В «Триумфе» в 22:00 вечер начнёт квартет Сергея
Манукяна (Москва). Открытием и презентацией вечера обещает стать акапельное
трио из Москвы Jukebox Trio. Музыканты используют уникальную манеру исполнения:
сочетание техники a cappella и битбокса.
23 и 24 июля с 10:00 до 20:00
на площади перед Пермским академическим Театром-Театром пройдёт фестиваль «Своё» (0+) – ярмарка, на
которой можно открыть для себя новые вкусы натуральной фермерской продукции,
напрямую пообщаться с производителями и выбрать продукты. В программе мастер-классы,
фудкорт, зоны отдыха и развлечений и деловая площадка.
23 и 24 июля с 11:00 до
19:00 в парке активного отдыха «Чистый бережок» (ул. Трамвайная, 1б) пройдёт
«Экопикник» (0+). Представители пермских экологических объединений и
специалисты по здоровьесбережению расскажут, как грамотно и экологично обращаться
с отходами, как сделать прогулки в лесу максимально полезными, познакомят с
природными лайфхаками, и многое другое. Также в программе занятия йогой, игры и
обмен книгами и украшениями.
23 июля в 14:00 в музее
современного искусства PERMM юных
пермяков ждёт игра-расследование
по выставке «Его глаза никогда не выражали ненависти» (6+, от 7 лет). Участники
увидят 200 экспонатов на трёх этажах экспозиции, разгадают ребусы и загадки современных
художников, узнают о том, как из рыбьих шкур, расплавленного парафина, угля и хозяйственного
мыла можно создавать произведения искусства, и сами перевоплотятся в художников
и великих интерпретаторов.
23 июля в 14:00 в
Центральной городской библиотеке им. Пушкина начнётся Первый Всероссийский
день чтения вслух «Живая классика» (6+). В программе: выступления мастеров
художественного слова из Перми и Пермского края, творческая встреча с
писателем, сценаристом и историком Леонидом Юзефовичем, музыкальные номера от
фолк-группы «Кружево» и вокалиста Центра оперного пения им. Галины Вишневской Владимира
Печёнкина, а также интерактивная фотозона с ожившими персонажами «Пушкин в
Пушкинке».
23 июля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают
на документальный фильм «Палладио. Власть архитектуры» (12+). В фильме о
значении архитектора для мировой культуры рассуждают профессора Старого и
Нового света и студенты, архитектуроведы и историки искусства. Фильм также
можно посмотреть онлайн в разделе Play.
23 июля с 16:00 в
Комсомольском парке в Березниках пройдёт арт-фестиваль «Любимовский пикник»
(0+). Тема этого года – «Лето в стиле JAZZ». Историческая часть арт-площадки фестиваля
будет воссоздавать обстановку пикников времён купца, промышленника, мецената,
основателя первого содового производства в России Ивана Любимова. Зрителей ждут
научно-познавательная площадка «Техно-пикник», шоу «Гигантские воздушные змеи.
Красота грации и интеллекта», игра-приключение «Сода-квест. Забег в прошлое»,
развлекательно-познавательная программа «Березниковский содовый. Начало начал»,
художественная арт-вечеринка, интеллектуальная игра «МозгоБитва. Лето &
JAZZ», фитнес под открытым небом и творческие мастер-классы. В течение
фестивальной программы на главной сцене пройдут выступления музыкантов из
Березников, Перми и Екатеринбурга.
23 июля с 18:00 в
пространстве событий «Берег» пройдёт Pauzern Picnic (16+).
Зрителей ждут концерт группы Anacondaz,
прогулки на моторной лодке, игровые зоны, chill-зона, зона для игры в лазертаг
и многое другое.
23 июля в 19:00 в
концертном зале «Атмосфера» пройдёт творческий вечер #ZimaСтихи (16+). Евгения Зима будет
читать стихи при свечах под звуки рояля.
24 июля в 13:00 в
архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в рамках коми-пермяцкого
немхатфеста (12+) зрителей ждёт медиаспектакль «Один день с коми-пермяком»
(12+) – это исследование
мелодики коми-пермяцкого языка и его наречий в сочетании с пространством. В основу
спектакля легли материалы, собранные во время экспедиции в Коми-Пермяцкий округ:
село Архангельское, деревни Доег, Онохово, Пронино, Петрунёво, Кукушка, село
Большая Коча.
24 июля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают
на зальцбургскую постановку бессмертной оперы Верди о конфликте любви и власти
«Аида» (16+). Дирижёр – Риккардо Мути, в главной роли – Анна Нетребко.
С 22 июля в библиотеке
им. Горького работает выставка к 220-летию Александра Дюма-старшего (12+). В
экспозиции есть издание «Королевы Марго» на французском языке от издательства
«Покет». Среди менее знаменитых произведений юбиляра – серия книг о французской
революции «Ожерелье королевы» на английском языке; двухтомные романы «Анж Питу»
и «Шевалье де Мезон-Руж» на польском языке. Александр Дюма много
путешествовал по России, и его впечатления об этом изложены в книге
«Путешествие по России» Берлинского издательства «Рюттен и Ленинг» – на
немецком языке. Все эти книги можно взять почитать домой на две недели (за
исключением дореволюционных изданий).
До 4 августа (с
понедельника по четверг) с 12:00 до 16:00 на площадке перед Пермской краевой
библиотекой им. Горького работает «Летний читальный зал» (6+), где предлагают почитать свежие газеты, посмотреть
выставки книг и познавательные видеопрезентации. Главная тема сезона –
«Культура и традиции народов Пермского края».
До 10 августа в
киноцентре «Премьер» можно увидеть фильм Берлинского кинофестиваля –
триллер Дарио Ардженто «Чёрные очки» (18+).
До 31 августа на
набережной Камы проходит мультижанровый фестиваль «Выходные на набережной. Новый
сезон» (0+). Каждую пятницу, субботу и воскресенье гостей фестиваля ждут
игровые площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и
тренинги, выступление уличных музыкантов и многое другое. В эти выходные в
программе авторская музыка пермских артистов «Камский бриз», триатлон-спринт
«Triathlon Кама Sprint», а также фестиваль «Атмосфера спорта».
До 31 августа на
официальном YouTube-канале
Дягилевского фестиваля и в группе ВКонтакте можно увидеть записи концертов и перформансов, подготовленные видеостудией
Ultralive. Для просмотра доступны танцперформанс «ТРУД.МАЙ», программа
«Отчалившая Русь», концерт солистов оркестра musicAeterna, выступление ансамбля
Rosarium, концерты перкуссиониста Петра Главатских и Московского ансамбля
современной музыки, а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я.
Ежедневно в группе ВКонтакте Центра городской культуры можно увидеть записи первых трёх лекций
образовательной части проекта своёчужоеместо
(16+).
Ежедневно в парке
им. Горького работает фотовыставка «Люди рек» (0+). Героями стали
общественники и экологи Перми, которые заботятся о малых реках нашего города,
например, начальник управления по экологии и природопользованию администрации
Перми Дмитрий Андреев, учитель биологии и экологии школы № 132 Валентина
Буравлёва, координатор проекта «Сад Соловьёв у речки Уинки» Надежда Баглей и
др.
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