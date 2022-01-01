Более 100 домов Перми останутся без воды в выходные дни В компании "Новогор" назвали адреса отключений Поделиться Твитнуть

В субботу и воскресенье 23 и 24 июля более ста домов Перми останутся без холодного водоснабжения. Как рассказали в компании «Новогор-Прикамье», это связано с проведением планово-ремонтных работ на коммунальных сетях. Пермякам рекомендовали заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений.

В частности, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ул. Стахановская, 45 с 17:00 22 июля по 17:00 23 июля отключат холодную воду по следующим адресам:

Планово-ремонтные работы ул. Революции, 3/7 станут причиной отключения воды с 10:00 23 июля на сутки по следующим адресам:





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