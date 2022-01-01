В выходные в Пермском крае потеплеет до +29 градусов Осадки будут локальными и кратковременными Поделиться Твитнуть



Игорь Катаев

В субботу и воскресенье 23 и 24 июля в Пермском крае ожидается тёплая погода. Температура воздуха в дневные часы поднимется до +24...+29°C. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на научно-популярный проект «Метеоролог и Я».

При этом осадки будут иметь локальный и кратковременный характер

В Перми вовсе обойдётся без дождей. В Перми в выходные прогнозируется переменная облачность с максимальной температурой днём +26...+28°C.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.