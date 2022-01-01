Олеся Максименко Госинспекция труда Пермского края выдала предостережения закрытым магазинам Выездные мероприятия прошли в ТРК «Семья» Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Мария Сыропятова

Государственная инспекция труда в Пермском крае выехала в ТРК «Семья». Поводом стала информация о закрытии ряда магазинов.

Сотрудники ведомства выдали предостережения о недопустимости нарушения трудовых прав работников ООО «Стрелсон Раша», АО «Панклуб», ООО «Паоло Конте», АО «С.Ф.Групп», ООО «Рестор», ООО «Самсунг Электроникс Рус», ООО «Свотч Групп «РУС» и предупредили руководителей об ответственности за нарушение прав сотрудников.

Инспекция труда напоминает, что в случае закрытия магазина время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условия трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.

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