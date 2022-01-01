Уголовное дело о получении взятки главой капстроя Прикамья направлено в суд По версии следствия, Дмитрий Левинский получил от строителей за услуги более 3 млн руб. Поделиться Твитнуть

В прокуратуре Пермского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ГКУ Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрия Левинского.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, на этот раз он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Обвиняемый, по версии следствия, в 2018 году получил от одной строительной компании взятку на сумму более 3 млн руб.

Деньги полагались чиновнику за подписание им документации при исполнении более 10 договоров на масштабных городских объектах таких как «Зоопарк Перми», помещения цеха завода им. Шпагина в рамках их подготовки для проведения Международного Дягилевского фестиваля и др.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Напомним, в отношении Дмитрий Левинского в мае 2021 года и июне 2022 года уже состоялись два обвинительных приговора в связи с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями при строительстве социальных краевых инфраструктурных объектов.

















В городе Перми бывший директор государственного учреждения, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом

Сегодня 17:40





Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Государственного казенного учреждения Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получения взятки в особо крупном размере).





Следствием установлено, что обвиняемый, занимая должность директора Государственного казенного учреждения Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края», получил взятку лично в виде денег в общей сумме 3 миллиона рублей от коммерсанта за совершение действий, в том числе незаконных, в пользу последнего и представляемых им двух коммерческих организаций, которые входили в служебные полномочия обвиняемого.





В нарушение действующего законодательства обвиняемый за взятку без проведения соответствующих процедур заключил контракты на выполнение субподрядных работ с организацией, подконтрольной взяткодателю, а также давал незаконные указания иным подрядчикам учреждения заключить договор на выполнение работ в интересах лица, передавшего взятку.





В настоящее время материалы уголовного дела направляются в суд для рассмотрения по существу.





Уголовное дело в отношении взяткодателя прекращено в соответствии с примечание к ст.290 УК РФ, в связи с добровольным сообщением о даче взятки.

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