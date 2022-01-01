Олеся Максименко Пермскому предприятию одобрен федеральный заём на 22 млн руб. Привлечение средств позволит заводу грузовой техники увеличить производительность труда на 30% Поделиться Твитнуть

Фонд развития предпринимательства одобрил «Пермскому заводу грузовой техники» льготный заём в размере 22 млн руб.

Как сообщается на сайте Фонда, эти средства помогут заводу при выпуске спецтехники для транспортировки металлического лома и леса увеличить производительность труда на 30%. Для этого предприятие обновит станочный парк, мощности производства возрастут на 25%.

Общая стоимость проекта составляет 47,2 млн руб. Помимо займа ФРП завод может получить заём в размере 15 млн руб. от Регионального фонда развития промышленности Пермского края.

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