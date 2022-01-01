Олеся Максименко В Пермском крае купаться можно лишь на четырёх пляжах В других местах отдыха качество воды и песка не соответствует нормативам Поделиться Твитнуть

Пляж КамГЭС

Анна Брюханова

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проверило качество воды и пляжа в 15 местах организованного массового отдыха и купания населения региона.

По состоянию на 19 июля текущего года лишь четыре места отдыха соответствуют нормативам. Это пляжи на Каме в районе КамГЭС и в санатории «Демидково» и берег Сылвы в Новых Лядах.

В других местах качество воды и почвы не соответствовало гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщают в Роспотребнадзоре.

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