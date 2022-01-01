Анна Брюханова Минздрав: в Прикамье может появиться интраназальная вакцина от коронавируса Эффективность препарата не уступает «Спутнику V» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае может появиться новый вид иммунизации от COVID-19 — интраназальная вакцина. Об этом во время прямого эфира заявил Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Прикамья.

Интраназальный препарат создан на основе существующей вакцины. Иммунизация будет проводиться через специальные распылители. По словам замминистра, препарат прошёл исследования и получил методические рекомендации. Эффективность новой вакцины не уступает внутримышечным инъекциям.

«Мы сможем приобрести новый вид вакцины, когда она войдёт в гражданский оборот», — сообщает Евгений Камкин.

В начале июля издание «Интерфакс» сообщило, что российский минздрав зарегистрировал назальную двухкомпонентную вакцину «Салнавак» от COVID-19. Её разработкой занималась компания «Генериум». Препарат формирует на поверхности слизистой оболочки дыхательных путей мукозальную иммунную защиту от коронавируса.

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