Олеся Максименко В пермской школе найдены артефакты XIX и XX веков Находки обнаружили в ходе реконструкции Поделиться Твитнуть

Во время капитального ремонта в пермской школе №22 нашли изразцы, сундук, лапоть, рубашку, газетные вырезки, записки и рисунки учеников XIX и XX веков.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, в школе планируется создать музей, в коллекцию которого войдут и найденные артефакты.

Здание на ул. Сибирская, 80 было построено в 1889 году как училище слепых детей, организованное по инициативе одной из первых российских женщин-врачей Евгении Павловны Серебренниковой. В 1919-1927 годы в здании располагались детский дом №18, затем школа-коммуна №18. В 1927 году была создана «Школа Семилетка №22», а в 1931 — средняя школа №22.

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