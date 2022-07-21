Коллективный договор пермского «Уралхима» выполнен Поделиться Твитнуть

На ежегодной конференции трудового коллектива филиала «ПМУ» компании «Уралхим» 21 июля делегаты от подразделений предприятия — 38 работников — единогласно подтвердили выполнение коллективного договора между работодателем и работниками в 2021 году.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— 2021 год стал самым напряжённым с точки зрения борьбы с коронавирусом. Филиал «ПМУ» вновь подтвердил свою максимальную социальную ориентированность. В периоды нерабочих дней и дежурства на дому сотрудники завода получали зарплату и премии в полном объёме. Плюсом к этому работодатель организовал вызов терапевта к работникам на дом, обеспечил вакцинацию в здравпункте, дополнительные дни оплачиваемого отпуска после этой процедуры и многое другое. В результате все производственные задачи в юбилейный год 40-летия завода были выполнены, достигнут исторический рекорд выработки продукции.

По уровню оплаты труда филиал «ПМУ» в 2021 году перевыполнил обязательства, зафиксированные в коллективном договоре. Средняя зарплата на предприятии ощутимо превышает норматив, зафиксированный в Отраслевом тарифном соглашении. Она должна быть на уровне четырёх прожиточных минимумов трудоспособного населен6ия региона — 46,5 тыс. руб., при этом в 2021 году средняя зарплата на «ПМУ» превысила 84 тыс. руб.

Алексей Аверьянов подчеркнул, что общий объём финансирования льгот и гарантий для сотрудников «ПМУ» в 2021 году составил 225,5 млн руб., что на 5,4% превышает показатель 2020 года. При штатной численности около 820 человек социальные расходы завода на одного работника составили за год 276,4 тыс. руб. Среди основных мер поддержки: ДМС, охрана труда и оздоровление работников, дополнительные оплачиваемые отпуска, доплаты на питание, различные виды материальной помощи, заводские автобусы, корпоративная ипотечная программа и многое другое.

Алексей Клейн, председатель краевой организации Росхимпрофсоюза:

— Я поздравляю трудовой коллектив филиала «ПМУ» с полным исполнением коллективного договора в 2021 году, который действительно был очень тяжёлым для химической отрасли и экономики в целом. Выражаю благодарность руководству компании «Уралхим» за то, что ценят персонал, нашли возможности сохранить хороший уровень зарплат и социальный пакет, видят перспективы развития. Химическая отрасль не раз доказывала свою устойчивость, так что будем работать дальше.

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

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