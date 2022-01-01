Депутаты-азотчики провели праздники дворов Поделиться Твитнуть

В округах депутатов-сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» завершилась череда традиционных летних праздников двора.

Они прошли в поселках Нартовка, Зырянка, Легино и Чкалово (округ №1 Ольги Евтиной), на улицах Гагарина и Свердлова (округ №7 Юлии Кусовой), на Советском проспекте и улице Юбилейной, (округ №12 Венеры Мухатаевой), улицах Березниковская и Коммунистическая (округ №2 Даниила Суркова) и Пятилетки (округ №22 Владимира Иопы).

В то время как аниматоры занимали детей играми и конкурсами, у взрослых была возможность поговорить с депутатами лично, в неформальной обстановке. Так, жители округа №7 поблагодарили Юлию Кусову за помощь в организации сноса старых сараев в этом районе. Также обсудили вопросы благоустройства дворов.

Юлия Кусова, депутат по округу №7, заместитель председателя Березниковской городской думы, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по правовым вопросам:

— Такие мероприятия позволяют лучше понять актуальные проблемы округа, найти пути их решения. Мы проводим их пятый год. В прошлом году из-за пандемии не было личных приемов граждан. И вот такие открытые встречи на праздниках были особенно полезны и важны. На них мы сообща обсуждаем текущие вопросы, говорим о том, как улучшить жизнь в округе.

Всего в течение месяца прошло 13 праздников, на которых побывало более полутора тысяч березниковцев.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Березниках

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