За июнь количество активных резюме в Пермском крае выросло на 18% В разгар сезона отпусков такая динамика нетипична Поделиться Твитнуть

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За июнь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го число активных резюме в Прикамье выросло на 18%, об этом сообщили в пресс-службе hh.ru Урал

Её руководитель Анна Осипова отметила, что такая динамика нетипична для летнего периода — в разгар сезона отпусков активность соискателей обычно снижается.

«Но сложная ситуация в экономике повлияла на поведение соискателей: кто-то стремится сменить работу на более высокооплачиваемую, кто-то находится в поисках подработки, кто-то просто старается быть в курсе актуальных вакансий, так как опасается увольнения или не уверен в стабильности текущего работодателя», — отметила она.

Сильнее всего выросла активность соискателей в сферах «ИТ, интернет» (+41% к 2021 году), «Административный персонал» (+39%), «Маркетинг, реклама, PR» (+27%), «Продажи» (+23%), «Закупки» (+15%).





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