Пройти ревакцинацию от коронавируса готовы лишь 4 из 10 пермяков Мужчины говорят о решении повторно сделать прививку чаще женщин Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Согласно опросам сервиса SuperJob, среди пермяков, чья последняя прививка от COVID-19 была сделана шесть и более месяцев назад, 44% готовы пройти ревакцинацию в ближайшее время, 36% — не готовы, остальные воздержались.

Среди неготовых есть недавно переболевшие, те, кто ранее вакцинировался добровольно-принудительно («На работе пока молчат о ревакцинации») и те, кто относятся к ковиду как к разновидности гриппа («Осенью сделаю»).

Чаще остальных готовы ревакцинироваться граждане старше 45 лет (47%).

Мужчины говорят о решении повторно сделать прививку чаще женщин (52% и 35% соответственно).

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