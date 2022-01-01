Исправительная колония в Пермском крае нарушила Закон о защите конкуренции Администрация учреждения не разрешила оператору связи установить в ИК оборудование для телефонных разговоров осуждённых Поделиться Твитнуть

Оператор связи ООО «ЗТК» обратился в исправительную колонию №4 Пермского края с просьбой установить на территории учреждения оборудование для организации телефонных разговоров осужденных. Однако в просьбе связистам отказали на основании того, что на территории ИК размещено оборудование другого оператора в рамках заключенного ранее соглашения. В Пермском УФАС посчитали решение руководства колонии нарушающим Закон о защите конкуренции и потребовали его отменить.

В УФАС считают, что выбор компании, которой предоставляется право размещения оборудования для организации телефонных разговоров на территории колонии, не может регламентироваться Законом о контрактной системе, поскольку они оплачиваются не учреждением, а за счёт собственных средств осужденных. Субъективный подход исправительного учреждения в выборе оператора связи, одному из которых предоставлено право размещения оборудования, а другому отказано, может привести к созданию дискриминационных условий доступа на конкурентный товарный рынок.

В связи с этим администрации ИК вынесено предупреждение о необходимости отозвать отказ оператору связи ООО «ЗТК» в размещении оборудования на территории колонии. Предупреждение должно быть исполнено до 15 августа.

Кроме того, в УФАС рекомендовали начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю Юрию Лымарю уведомить подведомственные учреждения о недопустимости дискриминации операторов связи, желающих и способных оказывать услугу по обеспечению телефонных разговоров осужденных.

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