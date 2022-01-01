Площадь тления отходов на городской свалке Перми выросла в полтора раза К тушению подключились сотрудники МЧС Поделиться Твитнуть

В четверг, 21 июля, площадь тления мусора на полигоне твёрдых бытовых отходов «Сафроны» в Пермском округе составила уже 1,5 тыс. кв. м. Днём ранее в пресс-службе краевого управления МЧС сообщалось о 1 тыс. кв. м.

На месте продолжают работать силы и средства собственника ТБО «Полигон» в количестве 12 человек личного состава и девяти единиц техники. Сегодня к ним присоединились восемь сотрудников и две единицы техники от МЧС.

Также сообщается, что, согласно данным ИЛЦ ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», содержание загрязняющих веществ в воздухе населённых пунктов и дачных массивов, находящихся вблизи полигона, не превысило предельно допустимой концентрации. Угрозы жизни и здоровью населения, а также окружающей среде — нет.

В пресс-службе мэрии отметили, что причиной задымления свалки стали «биологические процессы, связанные с разложением отходов».

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