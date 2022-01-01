Из-за пожара на ул. Промышленной в Перми пострадал один человек Поделиться Твитнуть

В четверг, 21 июля, в МЧС в 10.31 поступило сообщение о пожаре в зданиях на ул. Промышленной в Перми.

Как сообщили в пресс-службе регуправления МЧС России, на место возгорания выехали 51 человек личного состава и 17 единиц техники, в том числе от объектовой пожарной охраны восемь специалистов.

По прибытии первого расчёта наблюдалось открытое горение обшивки двух зданий. Примерная площадь пожара составила 50 кв. м.

В результате пожара погибших нет, пострадал один человек. Эвакуация не проводилась, угроза окружающей среде отсутствует.

Пожар был ликвидирован в 11.15.





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