За прошедшие сутки в Прикамье заразились коронавирусом 77 человек Новые случаи заболевания выявлены в 14 территориях края Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 77 новых случаев COVID-19. Треть заболевших — люди пожилого возраста, входящие в группу риска.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 372 671.

Новые случаи заболевания выявлены в 14 территориях края: в Перми, Кунгуре, Березниках, в Чусовском, Краснокамском, Суксунском, Горнозаводском, Пермском, Бардымском, Красновишерском, Нытвенском, Октябрьском, Очёрском и Осинском муниципальных и городских округах.

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