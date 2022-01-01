Андрей Стрельцов «Амкар» снова поборется за выход в первый дивизион Руководство пермского клуба озвучило цели на сезон Поделиться Твитнуть

Валерий Чупраков — президент ФК «Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

В ФК «Амкар» озвучили цели, стоящие перед командой в новом сезоне. Президент клуба Валерий Чупраков на пресс-конференции, посвящённой началу сезона, заявил, что цель остаётся прежней, как и год назад, — выход в первый дивизион.

Напомним, в прошлом сезоне «красно-чёрные» заняли четвёртое, итоговое место в турнирной таблице четвёртой группы второй лиги ФНЛ. Причиной невыполнения поставленной задачи Валерий Чупраков назвал то, что состав собирался в экстренном порядке. В этом сезоне, по мнению президента «Амкара», команда более сбалансирована и должна достичь поставленную цель.

Чупраков также сообщил, что бюджет клуба будет состоять на 90% из привлечённых средств клуба и на 10% от поступлений из бюджета края.





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