В Перми загорелось кафе «Лагуна» Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В четверг, 21 июля, в Перми произошёл пожар в кафе «Лагуна» (ул. Чердынская, 18/3).

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании кровли поступило в 7.18 местного времени. К месту выехали 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 30 кв. м.

Локализация возгорания произошла в 7.30, ликвидация — в 7.40. Погибших и пострадавших нет. Причины ЧП устанавливает комиссия.

В пятницу, 22 июля, кафе-бар «Лагуна» собирался отметить 10-летие. После пожара в соцсетях заведения появилась информация о переносе праздника «по техническим причинам».

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