На ул. Петропавловской в Перми появится тёплый тротуар Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Напротив здания краевого правительства, возле дома № 57 по ул. Петропавловской в Перми появится тротуар с подогревом. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на мэрию.

Работы по благоустройству тротуара уже начались. Подрядчик должен заменить 530 кв. м тротуарной плитки, отремонтировать подпорную стенку и оборудовать уличное освещение.

Технология «тёплый пол», которая будет применена при ремонте, должна предотвратить образование наледи зимой.

Ремонт тротуара планируется завершить уже в сентябре.

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