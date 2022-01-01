Доходы бюджета Пермского края превысили 110,5 млрд руб. Расходы составили 90,7 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным на 1 июля, доходы краевой казны составили 110,5 млрд руб. Это 56,2% от годового плана (196,7 млрд руб.). Такие данные приводятся в отчёте краевого минфина.

Также сообщается, что эта сумма на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

За шесть месяцев 2022 года за счёт налога на прибыль организаций краевые доходы пополнились на 46,1 млрд руб. (+27,3% к аналогичному периоду 2021 года). Ещё 17,4 млрд руб. составили доходы от НДФЛ. Эта сумма на 7,5% больше, чем за шесть месяцев 2021 года.

Расходы за этот период времени составили 90,7 млрд руб., что на 23,5% больше, чем годом ранее. План по расходной части (228,7 млрд руб.) исполнен на 39,7%.

Бюджет пока исполняется с профицитом в 19,8 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.