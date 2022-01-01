Мария Сыропятова Капитальный ремонт участка трассы Пермь-Екатеринбург оценён в 2,1 млрд руб. В ближайшее время планируется внести изменения в документацию о закупке Поделиться Твитнуть

Мост через Мулянку

Константин Долгановский

Объявлен конкурс на капитальный ремонт участка трассы Р-242 «Пермь—Екатеринбург». Согласно размещённой на портале госзакупок документации, реконструкция участка в 5,2 км оценена в 2,1 млрд руб.

В пресс-службе ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства» пояснили «Новому компаньону», что участок находится на выезде из Перми в районе моста через реку Мулянку. В ведомстве также уточнили, что в ближайшее время внесут изменения в конкурсную документацию, поскольку планируется сократить объём работ и их стоимость.

Во время проектно-изыскательских работ и необходимых согласований часть участка, подлежащего капитальному ремонту, была передана администрации Перми. В результате по этой закупке будет отремонтирован несколько меньший участок трассы, чуть более 4 км.

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