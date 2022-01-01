Пермская делегация отправилась на молодежный форум «iВолга» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Пермская делегация 20 июля отправилась в Самарскую область на X Молодежный форум «iВолга». Мероприятие организовано под патронатом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. На площадке каждый год собираются активные представители молодежи, чтобы приобрести новые компетенции, поделиться опытом в реализации молодежной политике в своих регионах и представить инициативы на грантовом конкурсе.

В команду Пермского края вошли 86 человек. Среди них студенты средних специальных и высших учебных заведений, специалисты по работе с молодежью муниципальных образований, активисты молодежных общественных организаций.

Каждый их них выбрал одно из направлений образовательной программы: государственную молодежную политику, добровольчество, предпринимательство, творчество, развитие молодежных общественных объединений и другие. Также молодежь представит свои проектные инициативы на суд экспертов в надежде получить грантовую поддержку.

В частности, в рамках проекта «Закамский Тон» пермского художника Ивана Махомета предлагается преобразить уличным искусством центральные тепловые пункты во дворах Кировского района Перми. «Проект направлен на формирование позитивного образа современного микрорайона Закамск на основе оживления приятных воспоминаний и образов, связанных с современным восприятием территории и ее историческим прошлым», — отмечает автор идеи.

Также в состав делегации для участия в этнофестивале войдут представители Народного ансамбля уральского танца «Камушка» и два студенческих театральных коллектива с этническими спектаклями. Молодежная театральная компания «немхат» представит оперу сайт-специфик на коми-пермяцком языке «Улетают птицы», а молодежный театр танца «Shake Dance Group» выступит с хореографическими сказами «Хозяйка горы медной».

По словам губернатора Дмитрия Махонина, «iВолга» — одна из самых полезных площадок для молодежи, поскольку участники могут не только заявить о себе, узнать много нового, поделиться уникальным опытом, но и выиграть грант на реализацию своего проекта.

«Форум «iВолга» — значимое событие для развития молодежи Приволжского федерального округа. Ежегодно молодые активисты Пермского края представляют на нем свои проекты социальной, культурной, исторической направленности. Важно, что многие инициативы могут быть реализованы на территории Прикамья, а их авторы смогут пройти стажировку и реализовать себя в родном регионе. Правительство края со своей стороны будет оказывать ребятам всестороннюю поддержку в воплощении идей», — отметил Дмитрий Махонин.

Форум пройдет с 21 по 29 июля 2022 года на территории Самарской области и объединит более 1,5 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

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