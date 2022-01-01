Прокуратура начала проверку в связи с проседанием асфальта у жилого дома на Компросе Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Ленинского района Перми начала проверку сообщений СМИ об аварийной ситуации вблизи многоквартирного дома № 17 по Комсомольскому проспекту, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что при строительстве дома по ул. Петропавловской, 52 (вблизи дома № 17 на Компросе) образовались дефекты асфальтобетонного покрытия тротуара.

После изучения ситуации привлечёнными специалистами контролирующих органов прокуратура даст правовую оценку соблюдения застройщиком дома «Специализированный застройщик Премиум сити» группы компаний ПМД норм градостроительного законодательства.

Ранее сообщалось, что ситуацию вокруг дома № 17 по Комсомольскому проспекту обсудили на КЧС в районной администрации.









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