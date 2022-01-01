Олеся Максименко В Пермском крае ограничение на пребывание в лесах продлено до 22 июля Причина — аномально жаркая погода Поделиться Твитнуть

Из-за установившегося в Пермском крае четвёртого класса пожарной опасности ограничение на пребывание в лесах продлено до 22 июля, сообщает Пермский лесопожарный центр.

Ограничение касается территорий Горнозаводского, Кизеловского, Кишертского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского, Чайковского, Чусовского лесничеств ГКУ ПК «Управление лесничествами Пермского края».

Жителям запрещено посещать леса, разводить на прилегающих территориях костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в сельских, городских поселениях и на землях всех категорий.

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