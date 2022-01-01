Под Пермью на площади 1 тыс. кв. м задымилась свалка мусора По предварительной информации, угрозы жизни и здоровью населения нет Поделиться Твитнуть

В среду 20 июля в 14:20 оперативному дежурному регионального управления МЧС поступило сообщение о тлении мусора на полигоне твёрдых бытовых отходов Сафроны в Пермском округе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, к месту ЧП были направлены силы и средства ТБО «Полигон» в количестве десяти человек и шести единиц техники.

Приблизительная площадь тления мусора составляет 1 тыс. кв. м.

Тление было локализовано около 16 час., мероприятия по его ликвидации продолжаются.

По предварительной информации, угрозы жизни и здоровью населения, а также окружающей среде — нет.

Данные о происшествии направлены в Роспотребнадзор.





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