Под Пермью на площади 1 тыс. кв. м задымилась свалка мусора
По предварительной информации, угрозы жизни и здоровью населения нет
В среду 20 июля в 14:20 оперативному дежурному регионального управления МЧС поступило сообщение о тлении мусора на полигоне твёрдых бытовых отходов Сафроны в Пермском округе.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, к месту ЧП были направлены силы и средства ТБО «Полигон» в количестве десяти человек и шести единиц техники.
Приблизительная площадь тления мусора составляет 1 тыс. кв. м.
Тление было локализовано около 16 час., мероприятия по его ликвидации продолжаются.
По предварительной информации, угрозы жизни и здоровью населения, а также окружающей среде — нет.
Данные о происшествии направлены в Роспотребнадзор.
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