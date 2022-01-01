Мария Сыропятова В Березниках сотрудника механического завода ударило током В краевой государственной инспекции труда приступили к расследованию инцидента Поделиться Твитнуть

Тяжелый несчастный случай произошёл 20 июля в 10:30 на территории ООО «Усольский калийный комбинат». По сообщению государственной инспекции труда в Пермском крае сотрудник АО «Березниковский механический завод» получил травму из-за поражения электрическим током.

«При производстве работ по замене фланца и участка трубопровода при демонтаже болтовых соединений на слесаря-ремонтника попала техническая вода и шлам. В результате этого произошло замыкание электроинструмента и поражение работника электрическим током», — описали ситуацию в краевой инспекции, уточнив, что уже приступили к расследованию несчастного случая.

По результатам расследования будут приняты меры административного характера и направлены материалы в следственные органы.

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