За первое полугодие 2022 года пассажиропоток аэропорта Перми снизился на 10% На международных воздушных линиях объём перевозок сократился на 18,9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь — июнь 2022 года аэропорт Большое Савино обслужил 715,6 тыс. пассажиров. Внутренними рейсами воспользовались 661,6 тыс. человек, международными — 49,3 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пермь.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение объёмов авиаперевозок. На внутренних направлениях они сократились на 9,7%, на международных — на 18,9%.

Главными факторами падения пассажиропотока стали закрытие воздушного пространства над аэропортами Юга и Центра России в связи со спецоперацией на Украине, а также наложенные ограничения на воздушные суда иностранного производства.

Падение пассажиропотока отмечается на перелётах в Сочи — перевезено 69,4 тыс. пассажиров, что на 12,4% меньше в сравнении с 2021 годом. Отрицательная динамика (-1,5%) наблюдается и у Москвы.

Рост пассажиропотока с начала 2022 года показали Минеральные Воды (+33%), Казань (+20,5), Новосибирск (+5,6) и Санкт-Петербург (+3%); из зарубежных направлений — турецкая Анталья (+15%).

В июне 2022 года пассажиропоток пермского аэропорта по сравнению с июнем 2021 года снизился на 16,6%. На внутренних авиалиниях снижение составило 12,1%, на международных — 49,4%. За июнь 2022 года международными рейсами было перевезено всего 12,4 тыс. пассажиров, из них 9,9 тыс. — в Анталью (Турция).





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