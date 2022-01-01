Кредитными каникулами в Прикамье воспользовались более 1 тыс. малых и средних предприятий И ещё столько же физлиц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За март—май 2022 года кредитные каникулы оформили более 1 тыс. малых и средних предприятий, а также более 1 тыс. жителей Пермского края. Общая сумма кредитов, по которым были изменены условия, превысила 5 млрд руб. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

Каникулы предоставляются заёмщикам в случае сокращения их дохода на срок до полугода. На это время можно временно приостановить платежи по кредиту или снизить их размер.

Воспользоваться льготой могут субъекты малого и среднего предпринимательства, чья деятельность входит в перечень пострадавших отраслей (он утверждён правительством России), и граждане, если их доход сократился на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году.

Заёмщики, испытывающие трудности с выплатой кредитов, но не соответствующие условиям для получения кредитных каникул, могут рассчитывать на пересмотр условий договора по банковским программам реструктуризации. В марте—мае этой возможностью воспользовались 6 тыс. жителей и более 200 компаний и индивидуальных предпринимателей Пермского края. Общая сумма договоров, по которым проведена реструктуризация, составила 4,3 млрд руб.





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