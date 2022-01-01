Олеся Максименко С начала сезона от укусов клещей пострадали свыше 21 тыс. жителей Пермского края Зарегистрированы 49 случаев заражения боррелиозом и 10 — энцефалитом Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, с начала сезона от укусов клещей пострадали 21 320 жителей Прикамья, среди них — 3984 детей. Это превышает среднемноголетние и прошлогодние показатели, сообщают в ведомстве.

Большинство случаев присасывания за минувшую неделю произошло при посещении леса (66,2%) и индивидуальных садов (33,2%).

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 1,5% случаев клещи инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 42,9% — иксодовым клещевым боррелиозом, в 4,3% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, что соответствует среднемноголетним данным.

В целом с начала сезона выявлено 49 случаев заражения людей боррелиозом и 10 — клещевым вирусным энцефалитом. Заболеваний моноцитарным эрлихиозом человека и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.

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