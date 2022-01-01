Мария Сыропятова Мэрия Перми оспаривает права собственности на павильоны у Комсомольской площади Первые сделки по этим объектам проходили ещё в нулевые годы Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект 69

2gis.ru

Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению иск департамента земельных отношений администрации Перми о признании недействительным договоров купли-продажи двух павильонов по адресу пр. Комсомольский, 69а, а также о применении последствий недействительности сделки в виде возврата в первоначальное положение путём погашения в ЕГРН записи о праве собственности.

Площадь одного павильона — 70,2 кв. м, второго — 16,9 кв. м. Иск подан к предпринимателям Олегу Пекелису, Асие Волковой, Владимиру Волкову, Олегу Матяжу и Александру Русакову.

Договоры купли-продажи на объекты заключались между предпринимателями в разные годы: в 2007, 2009, 2014 и 2021 годах. Также истец — департамент земельных отношений мэрии Перми, просит применить обеспечительные меры, то есть запретить владельцу Владимиру Волкову совершать сделки с этим имуществом, а Росреестру регистрировать переход права собственности.

Пока суд оставил дело без движения до устранения недостатков в поданном мэрией заявлении.

Напомним, в мае краевой арбитражный суд отказал в признании некапитальным строением двух павильонов (пр. Комсомольский, 25), одним из совладельцев которых является Марина Пекелис, супруга Олега Пекелиса. Ещё одно дело об установлении стоимости выкупа этих объектов с земельным участком недавно было возобновлено: натуральный осмотр объектов недвижимости запланирован на 25 июля.

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