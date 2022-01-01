Пермское УФАС вынесло предупреждение краевому минтарифов В министерстве отказывались утвердить инвестиционную программу теплоснабжения Лысьвы Поделиться Твитнуть

Краевое минтарифов дважды отказало ООО «Лысьва-Теплоэнерго» в утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы: сначала из-за отсутствия согласования проекта в администрации Лысьвы, а затем по причине истечения срока обращения. Теплоснабжающая организация, считая, что власти незаконно отказали в согласовании инвестиционной программы, за защитой своих прав и интересов обратилась в судебные органы и УФАС. В антимонопольном ведомстве тепловиков поддержали.

УФАС установило, что в документации, на которую при отказе ссылалось министерство тарифов, отсутствует указание на истечение срока для утверждения инвестиционной программы. Кроме того, ООО «Лысьва-Теплоэнерго» первоначально обратилось в министерство за утверждением инвестиционной программы на 2021-2025 годы еще в 2020 году, то есть в установленный срок.

В итоге УФАС усмотрело признаки нарушения Закона о защите конкуренции в действиях краевого министерства тарифного регулирования и энергетики и пришло к выводу, что ведомство незаконно отказало ООО в утверждении инвестиционной программы.

Выводы УФАС подтвердили судебные органы, признав действия администрации города Лысьвы и краевого минтарифов незаконными, нарушающим Закон о теплоснабжении.

Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, УФАС вынесло краевому минтарифов предупреждение о необходимости заново рассмотреть вопрос об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Лысьва-теплоэнерго» на 2021-2025 годы. Предупреждение должно быть исполнено до 22 августа 2022 года.

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