Жительница Перми пыталась пронести в суд шприц с наркотиком Всего с начала года судебные приставы предотвратили пронос в залы судов 170 опасных предметов Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

С начала 2022 года судебные приставы по ОУПДС (обеспечения установленного порядка деятельности судов) предотвратили пронос в здания судов Пермского края 170 предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП Прикамья.

Так, 38-летняя пермячка пыталась пронести шприц с мутноватой жидкостью. Последующая экспертиза показала, что это было наркотическое вещество. У другого посетителя был изъят аэрозольно-струйный баллончик «Шпага», его использование могло бы вызвать у человека сильную аллергическую реакцию и ожог слизистых. Нередки случае попыток проноса в суды электрошоковых устройств.

За намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».





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