Мария Сыропятова Желающих провести ремонт двух исторических зданий в центре Перми не нашлось В мэрии планируют изменить способ выбора подрядчика Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Аукционы на ремонт фасадов зданий по ул. Ленина, 23 и 34 признаны несостоявшимися. Согласно протоколам на портале госзакупок, причина — отсутствие заявок от потенциальных подрядчиков.

«В соответствии с федеральным законодательством, в случае отсутствия других заявок возможно заключение контракта по ранее указанной цене с единственным поставщиком. Заказчик выбирается из потенциальных подрядчиков, которые имеют опыт работы и лицензию по ремонту объектов культурного наследия. На данный момент осуществляется процедура согласования», — об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Уточняется, что согласование процедуры сейчас проходит в контрольном департаменте горадминистрации.

Оба здания являются объектами культурного наследия Пермского края. Ремонт западного фасада «Здания, где в губернской казённой палате работал Ф.М.Решетников» на ул.Ленина, 23 (сейчас здесь располагается администрация Перми и Пермская городская дума) был оценён в 2,691 млн руб. Капитальный ремонт кровли «Здания, где в 1876 году был открыт первый в крае книжный магазин О.П.Петровской» на ул.Ленина 34 был оценён в 3,649 млн руб. Аукционы были объявлены в конце июня. Сроки выполнения работ — 15 ноября 2022 года.

Заказчик работ — МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми".

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