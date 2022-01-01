Российские скоростные поезда получат электродвигатели пермской компании «Новомет» Опытный образец базовой платформы нового электропоезда будет выпущен в 2023 году Поделиться Твитнуть

Холдинг «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) и пермская компания «Новомет» подписали меморандум о намерениях совместной разработки компонентов тягового оборудования для скоростных электропоездов. Подписи под документом поставили генеральный директор «Новомет-Пермь» Максим Перельман и вице-президент Группы "Синара" Евгений Гриценко.

Как сообщили в пресс-службе «Роснано» (инвестор компании «Новомет»), совместный проект включает в себя проектирование, испытание, сертификацию и серийное производство тягового комплекта для электротранспорта, в который входят электромотор мощностью 120 кВт, а также системы управления и охлаждения.

При разработке и производстве электрических машин будут использоваться патенты и ноу-хау «Новомета», СТМ возьмёт на себя технологическую часть разработки.

Предполагается, что разработанные комплекты могут использоваться в новой линейке российских скоростных электропоездов, которая в настоящее время разрабатывается на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области.

Опытный образец базовой платформы нового электропоезда будет выпущен в 2023 году.

Но данным «Интерфакса», новые электродвигатели предполагается использовать, в том числе, и в скоростных поездах «Ласточка».

ГК «Новомет» занимается производством нефтепогружного оборудования, полнокомплектных установок для добычи нефти и водоподъёма, а также оказывает сервисные услуги. Две промплощадки завода и штаб-квартира находятся в Перми, центры по разработкам — в Перми и Москве. Компания имеет филиалы в Азербайджане и Казахстане.

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