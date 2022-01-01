Олеся Максименко В Перми 20 июля отключат несколько светофоров Ограничение связано с профилактическими работами Поделиться Твитнуть

Из-за проведения профилактических работ в среду, 20 июля, в Перми отключат несколько светофоров, передает «Рифей-Пермь» со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.

В частности, с 01:00 до 04:00 не будут работать светофоры на пересечении улиц Пушкина и Газеты Звезда. С 08:00 до 18:00 отключат светофоры на перекрёстке ул. Докучаева и Низовского проезда, с 12:00 до 16:00 — на пересечении шоссе Космонавтов и ул. Мильчакова.

В ГИБДД рекомендуют водителям быть более внимательными, а также снижать скорость и руководствоваться Правилами дорожного движения.

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