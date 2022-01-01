Выгодная карта с кэшбэком от банка Тинькофф Реклама АО Тинькофф Банк Поделиться Твитнуть

Подавляющее большинство людей хотят приобретать товары и услуги по более низкой стоимости. Поэтому стараются искать магазины со скидками и другими различными бонусами. Благодаря предложению банка Тинькофф, у которого есть выгодная карта с кэшбэком можно возвращать часть потраченных средств практически с любых покупок. Благодаря этому данная карточка стала популярна среди клиентов банка.

Преимущества карты

Данная карта Тинькофф имеет ряд преимуществ. Можно выделить наиболее популярные среди клиентов плюсы:

• оформление в онлайн режиме;

• предлагается бесплатное обслуживание;

• пополнение карты без комиссии;

• бесплатный перевод средств на любые карты других банков;

• снятие наличных без комиссии в любых банкоматах;

• не надо платить за обслуживание;

• удобное мобильное приложение;

• до 7% годовых на остаток;

• выгодные скидки у партнёров банка;

• круглосуточная качественная техническая поддержка;

• можно получить бесплатную консультацию у специалиста.

И это только основные плюсы данной дебетовой карты, которые нравятся подавляющему большинству пользователей данной услуги.

Почему клиенты Тинькофф пользуются данным предложением

Клиенты пользуются данной дебетовой картой не только потому, что она обслуживается бесплатно или у неё много преимуществ, большая часть которых была перечислена выше по тексту. Многие клиенты пользуются данной карточкой потому, что доверяют банку Тинькофф. А всё потому, что он работает на протяжении многих лет, и за этот период сформировался коллектив специалистов отлично знающих свою работу. У сотрудников большой опыт работы, поэтому они всё делают оперативно, качественно и по весьма приемлемым расценкам.

Как получить карту

Для того чтобы стать клиентом Тинькофф и получить выгодную дебетовую карту с повышенным кэшбэком, не нужно ехать в офис. Нужно просто заполнить заявку на сайте банка. Это не займёт много времени, что и делает данную услугу такой популярной.

После того как специалист банка свяжется и будут решены формальные вопросы, через два дня сотрудник привезёт заказ в указанное время и место. После этого клиент может пользоваться данной картой по своему усмотрению: переводить деньги, снимать наличные, оплачивать товары и услуги и т.д. А кроме этого можно пользоваться выгодными предложениями от банковских партнёров.

Акционерное Общество Тинькофф Банк

ОГРН 1027739642281

город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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