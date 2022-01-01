На реконструкцию водозащитной дамбы под Кунгуром правительство РФ направит 7,7 млн руб.
Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин
Правительство РФ профинансирует работы по защите Кунгура (Пермский край) от паводка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
На реконструкцию водозащитной дамбы на р. Сылве выделяется 7,788 млн руб.
Кабмин также выделил средства на берегоукрепление и строительство инженерных сооружений для защиты от паводков в Чеченской Республике, Алтайском крае и Вологодской области.
Работы на объектах предполагается закончить в 2024 году.
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