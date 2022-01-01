На реконструкцию водозащитной дамбы под Кунгуром правительство РФ направит 7,7 млн руб. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин Поделиться Твитнуть

Водозащитная дамба в Кунгуре

Константин Долгановский

Правительство РФ профинансирует работы по защите Кунгура (Пермский край) от паводка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На реконструкцию водозащитной дамбы на р. Сылве выделяется 7,788 млн руб.

Кабмин также выделил средства на берегоукрепление и строительство инженерных сооружений для защиты от паводков в Чеченской Республике, Алтайском крае и Вологодской области.

Работы на объектах предполагается закончить в 2024 году.

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