Из-за опасности пожара закрылся заповедник «Вишерский» Запрет на посещение может действовать до 14 суток Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В связи с установлением на территории Красновишерского муниципального района Пермского края высокого класса пожарной опасности, с 18 июля территория заповедника «Вишерский» закрыта для посещения туристами. Приказ опубликован на официальном сайте заповедника.

В документе указано, что на территории объекта на 14 суток устанавливается особый противопожарный режим.

Помимо запрета на посещения заповедника туристами, инспекторам в области охраны окружающей среды, а также администраторам визит-центров предписано обеспечивать наполнение пожарных ёмкостей водой на случай внезапного возгорания и ежедневно проверять наличие и исправность пожарного инвентаря.

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