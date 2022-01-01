В Перми открывается школа вождения электросамокатов Она проработает три дня Поделиться Твитнуть

ГИБДД Перми совместно с мэрией и сервисом кикшеринга Whoosh открывает школу вождения электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Школа будет работать на площади у Театра-Театра три дня: 20 июля с 12:00 до 18:00, 21 и 22 июля с 14:00 до 18:00.

В ходе обучения участники изучат как устроен самокат, как начинать и заканчивать поездку, как поступать в экстренных случаях, узнают о принципах ответственного вождения, познакомятся с ПДД.

По итогам обучения участникам предложат пройти тест. Сдавшие его успешно получат промокод на скидку на пользование сервисом кикшеринга.

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