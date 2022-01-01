Олеся Максименко В Пермском крае за полгода из аварийных домов переехали почти 3 тыс. человек Расселение идёт в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, расселено почти 3 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

До конца 2022 года в новое жильё переедут ещё 4 тыс. человек. Расселение идёт в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». Наилучшие результаты показывают Пермь, Александровский, Кунгурский, Кудымкарский и Краснокамский муниципальные округа.

Отмечается, что благодаря выделенному Фондом содействия реформированию ЖКХ опережающему финансированию Пермскому краю удаётся переселять жителей в комфортное жильё быстрее, чем было запланировано. Уже досрочно переселены 1256 человек из жилых помещений общей площадью более 19 тыс. кв. м.

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