Олеся Максименко В МЧС Пермского края предупредили о сильных дождях и грозах 19 июля Ветер может усилиться до 15-20 м/с Поделиться Твитнуть

Во вторник, 19 июля, в Пермском крае ожидается ухудшение погоды, в регион придут сильные дожди и грозы. При этом во время гроз ветер может усилиться до 15-20 м/с, передаёт «Рифей-Пермь» со ссылкой на ГУ МЧС по Пермскому краю.

Спасатели рекомендовали гражданам соблюдать меры безопасности во время непогоды: избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, линиями электропередачи, а также не парковать машины возле них.

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