Олеся Максименко
В Прикамье ограбили 93-летнего ветерана войны
Преступник отобрал у участника Великой Отечественной 32 тыс. руб
Житель села Частые Пермского края приговорён к двум годам лишения свободы за грабёж с незаконным проникновением в жилище 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
Следствие установило, что обвиняемый потребовал от потерпевшего деньги, зная, что тот не сможет оказать ему сопротивление. Ветеран передал злоумышленнику 32 тыс. руб., с которыми преступник скрылся.
Грабителя задержали в тот же день, вся сумма была возвращена потерпевшему. Отбывать срок злоумышленник будет в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
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