Олеся Максименко В Прикамье ограбили 93-летнего ветерана войны Преступник отобрал у участника Великой Отечественной 32 тыс. руб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель села Частые Пермского края приговорён к двум годам лишения свободы за грабёж с незаконным проникновением в жилище 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Следствие установило, что обвиняемый потребовал от потерпевшего деньги, зная, что тот не сможет оказать ему сопротивление. Ветеран передал злоумышленнику 32 тыс. руб., с которыми преступник скрылся.

Грабителя задержали в тот же день, вся сумма была возвращена потерпевшему. Отбывать срок злоумышленник будет в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

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