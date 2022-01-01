Андрей Стрельцов Пермский бегун отличился на престижных легкоатлетических стартах Константину Холмогорову немного не хватило для завоевания «золота» Поделиться Твитнуть

Константин Холмогоров

Министерство спорта Пермского края

На стадионе города Долгопрудный в Подмосковье состоялся V Мемориал Валерия Абрамова. Пермский атлет Константин Холмогоров выступил на дистанции 1000 м.

На этот раз борьба за «золото» развернулась между Холмогоровым и Константином Толоконниковым, выступающем за Московскую область. Победа с разницей в сотые доли секунды досталась спортсмену из Подмосковья. Константин Холмогоров стал вторым. При этом победитель показал третий, а Константин Холмогоров, соответственно, четвертый результат сезона в Европе на этой дистанции.





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