В Пермском крае будут судить 19-летнего юношу за уклонение от армии Поделиться Твитнуть

В Чайковском следователи СО СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется в уголовной преступлении — уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от неё. Наказание по статье УК РФ — вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

По версии следствия, в мае этого года призывная комиссия признала юношу годным к военной службе без ограничений, но призывник отказался получать повестку и не явился на отправку к месту прохождения службы.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





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