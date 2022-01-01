С начала 2022 года земельные аукционы принесли в бюджет Перми 97,2 млн руб Это на 5,8 млн больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года Поделиться Твитнуть

Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, за шесть месяцев 2022 года состоялось десять открытых аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков. На торги было выставлено 62 участка, их реализация принесла в бюджет Перми 97,2 млн руб. Это на 5,8 млн руб. больше, чем в первом полугодии 2021 года.

Среди реализованных участков — земли под ИЖС, многоквартирные дома, складские помещения, магазины, автостоянки.

Большинство лотов было реализовано с превышением первоначальной цены. Речь идёт, в первую очередь, о землях под ИЖС, когда в среднем первоначальная стоимость участков увеличивалась в ходе торгов в среднем в 2-6 раз. Самое высокое превышение цены было зафиксировано, когда стоимость земли по итогам аукциона выросла в 23 раза.

— В этом году мы улучшили финансовые показатели по реализации земельных участков на торгах, — прокомментировали цифры в городском ведомстве. — Если в первом квартале было зафиксировано небольшое отставание по сравнению с 2021 годом, то за второй квартал мы сумели выровнять показатели и достигли плановых значений.

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