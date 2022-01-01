В Березниках вводится в эксплуатацию 17-этажный дом в ЖК «Любимов» Выдача ключей владельцам новых квартир начнётся 25 июля Поделиться Твитнуть

В Березниках Пермского края выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 17-этажного дома в жилом комплексе «Любимов» по ул. Строителей, 1. В здании 119 квартир.

Как сообщили в Корпорации развития Пермского края (КРПК), ключи новосёлам начнут передавать с 25 июля.

В пресс-службе краевого правительства напомнили, что на сегодня в ЖК продолжается возведение ещё восьми домов — их планируется завершить до конца года.

Всего на текущий момент в ЖК построен и введён в эксплуатацию 21 дом, шесть из них — в прошлом году, и два — в этом.

Дома возводятся для переселения горожан, жильё которых признано непригодным для проживания из-за техногенной аварии.

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